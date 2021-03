Eurostar a besoin d'une aide publique d'ici avril, avertit le patron de la SNCF

La situation de la compagnie transmanche Eurostar sera "très difficile fin mai-début juin", a prévenu le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, qui juge nécessaire un soutien de la France et du Royaume-Uni d'ici avril.

"Nous nous approchons du moment où Eurostar va avoir de réels problèmes de trésorerie", a expliqué M. Farandou dans un entretien au Financial Times mercredi. "D'ici le mois prochain, il nous faut terminer ces discussions" pour obtenir des prêts des deux gouvernements, a-t-il ajouté.

"Nous espérons que cela va être une affaire de semaines (et pas de mois) parce que la situation sera vraiment très difficile fin mai-début juin", a relevé le patron de la SNCF, actionnaire à 55% d'Eurostar.

"La catastrophe est possible", avait sobrement déclaré à l'AFP en janvier le directeur général d'Eurostar, Jacques Damas.

Les actionnaires de la compagnie transmanche -outre la SNCF, Eurostar est détenu à 40% par le consortium Patina Rail, composé pour 30% de la Caisse de dépôt et placement du Québec et 10% du fonds britannique Hermes Infrastructure, et à 5% par la SNCB- ont déjà apporté 210 millions d'euros.

Eurostar, qui a perdu 95% de ses passagers depuis un an, a parallèlement tout fait pour réduire ses coûts et a emprunté 450 millions d'euros, selon M. Damas.