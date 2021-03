Volkswagen redevient l'entreprise allemande qui pèse le plus en Bourse

Volkswagen est redevenu mercredi, six ans après avoir perdu ce titre au profit de l'éditeur de logiciels de gestion SAP, l'entreprise allemande qui pèse le plus lourd en Bourse.

Le groupe automobile aux 12 marques, qui avait été pénalisé ces derrières années par le scandale des moteurs diesel truqués, sort de deux belles séances boursières après avoir affiché ses ambitions en matière de véhicules électriques. Sa capitalisation boursière atteignait mercredi quelque 140 milliards d'euros, contre 127 milliards d'euros pour SAP.

Tesla, auquel VW entend désormais se mesurer, reste toutefois le constructeur automobile ayant la capitalisation boursière la plus élevée au monde, à quelque 640 milliards de dollars (environ 537 milliards d'euros).

Volkswagen a annoncé mardi vouloir vendre en 2021 un million de voitures électrifiées et compte dominer ce marché "au plus tard" en 2025. Le groupe allemand veut devenir "au plus tard en 2025" leader mondial du marché de la mobilité électrique.