Les excursions et ateliers pédagogiques sont à nouveau permis. Soulagé, le Museum des sciences naturelles développe son offre avec notamment son « studio dino ».

C’est avec une évidente satisfaction que le Museum des sciences naturelles a, comme les autres institutions muséales, accueilli la nouvelle du rétablissement des excursions scolaires. Connue pour ses dinosaures et ses galeries riches en animaux de toutes sortes, l’institution scientifique bruxelloise figure parmi les grands pourvoyeurs, d’ateliers, de stages et de visites pédagogiques pour les plus jeunes.