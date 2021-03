Coronavirus: le Premier ministre s’inquiète, le Comité de concertation pourrait être avancé

Le Premier ministre s’inquiète. Les chiffres de contaminations et d’hospitalisations se détériorent et ceux qui seront annoncés dans les prochaines heures font encore état d’aggravations. Nous avons pu consulter le rapport à paraître ce jeudi. Il fait état de 3.052 cas de contaminations journalières en moyenne sur sept jours, soit une hausse de 29 %. Les admissions à l’hôpital sont en hausse de 16 % à 175 cas. On constate aussi une hausse des occupations de lits en soins intensifs (+18 %), à 534.

Le Premier ministre et le ministre de la Santé envisagent donc de prendre des mesures rapides. Ce mercredi, le Premier ministre a rencontré les ministres-présidents. Lors de cette réunion, la question des écoles est venue sur la table et notamment l’évaluation des mesures actuellement en vigueur, dans le sens d’un possible renforcement.