Vaccins: et maintenant, la crainte d’une pénurie

On saura ce jeudi s’il faut s’alarmer ou pas de possibles effets secondaires du vaccin AstraZeneca, ce vaccin sur lequel a misé la Belgique. Mais la vraie préoccupation des autorités est plutôt l’absence des doses promises. Elle risque de provoquer un ralentissement de la campagne grand public dès la fin mars.

AstraZeneca est un vaccin qui aurait dû nous vouloir du bien, mais son nom fait de plus en plus penser à un méchant de bande dessinée. Depuis des semaines, les mésaventures s’enchaînent pour la firme anglo-suédoise aux dépens de la population qui voit bien plus s’approcher une troisième vague que l’espoir d’un printemps déconfiné.