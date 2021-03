En Flandre, la reprise du présentiel pour les 3e et 4e secondaires n’aura pas lieu le 29 mars

Au vu de l’évolution des chiffres de la pandémie, le ministre flamand de l’Education Ben Weyts (N-VA) a réuni en urgence les acteurs de l’enseignement ce mercredi soir. Mauvaise nouvelle : les élèves de 3e et 4e secondaires devront attendre la fin des vacances de Pâques pour reprendre les cours en présentiel à temps plein. La semaine dernière, il avait pourtant été décidé d’anticiper cette reprise au 29 mars pour les élèves du deuxième degré du secondaire. Tandis que leurs pairs de 5e et 6e années devaient, quant à eux, patienter deux semaines supplémentaires.

Mais tout le monde sera finalement logé à la même enseigne. En cause : l’augmentation du taux d’infection parmi les élèves et le personnel enseignant a augmenté au cours des deux premières semaines de mars. Selon l’enquête de contact mené par les centres d’encadrement des élèves (l’équivalent des équipes de promotion de santé à l’école en FWB), l’augmentation est plus marquée dans les écoles primaires.