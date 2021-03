Ligue des champions: Yannick Carrasco aurait-il dû bénéficier d’un penalty pour cette faute d’Azpilicueta? (vidéo)

Le Diable rouge a été stoppé dans son élan alors qu’il allait vers le but, mais ni l’arbitre ni le VAR n’a réagi sur l’action.

L’Atlético Madrid était dos au mur ce mercredi face à Chelsea en 8es de finale de la Ligue des champions. Battus 0-1 au match aller, les Colchoneros n’avaient donc pas droit à l’erreur. Malheureusement pour eux, ils ont encaissé à la 34e. Quelques minutes avant, l’Atlético aurait pu pourtant bénéficier d’une opportunité d’ouvrir le score sur penalty.

À la 26e minute de jeu, Yannick Carrasco a été stoppé fautivement par Azpilicueta dans la surface londonienne. Les réclamations du camp madrilène n’y font rien : l’arbitre de la rencontre n’a pas bronché, et le VAR non plus.