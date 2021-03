Les cas de Covid se multiplient au SC Charleroi: le match face au Beerschot fortement compromis

Le Sporting de Charleroi a annoncé ce mercredi que de nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en son sein. Alors que pas moins de six joueurs et six membres du staff étaient déjà annoncés positifs mardi, quatre nouveaux joueurs s’ajoutent à la liste.

Guillaume Gillet, Gjoko Zajkov, Marco Ilaimaharitra et Joachim Imbrechts ont en effet reçu un résultat positif suite à leur récent test au coronavirus.

Désormais, avec une dizaine de joueurs contaminés, le SC Charleroi a officiellement demandé le report de son match de ce samedi face au Beerschot.