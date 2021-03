Ligue des champions: Chelsea comble sept ans d’absence

Battu à l’aller disputé à Bucarest, l’Atlético Madrid a confirmé le «naufrage» espagnol avec trois équipes éliminées dès les 8es de finale (seul le Real Madrid a sauvé l’honneur de la Liga). Compte tenu des blessures d’Axel Witsel et d’Eden Hazard, la disparition de Yannick Carrasco limite le contingent belge à cinq acteurs majeurs qui peuvent encore prétendre à la victoire finale le 29 mai à Istanbul.

Dans la mesure où le Bayern ne semblait pas craindre grand-chose face à une équipe B de la Lazio, la seule incertitude de la soirée concernait l’identité du dernier qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. D’un point de vue belge, la présence de Yannick Carrasco dans les rangs madrilènes titillait l’intérêt alors que ses qualités de dribble et de vivacité étaient susceptibles d’ébranler les certitudes de Chelsea, basées sur l’avantage de la première manche et ce formidable but de Giroud.