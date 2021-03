Ligue des champions: le Bayern Munich bat un record suite à sa qualification pour les quarts de finale

Le Bayern Munich s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la 19e fois, nouveau record de la compétition, a annoncé l’UEFA mercredi après la qualification des Bavarois, tenants du titre, aux dépens de la Lazio à la suite d’une victoire 2-1 au match retour.

Le Bayern partageait le record avec le FC Barcelone, qui a été éliminé par le PSG la semaine dernière. Avec 19 qualifications en quarts de finale depuis la réforme de la compétition en 1992-1993 et son changement de nom, de Coupe des Champions à Ligue des Champions, le ’Rekormeister’ ajoute un nouveau record à sa collection. Lors de ses 18 précédentes présences dans le top-8 européen, le Bayern a totalisé trois victoires finales (2001, 2013 et 2020,) trois défaites en finale (1999, 2010 et 2012), six éliminations en demi-finales (1995, 2000, 2014, 2015, 2016 et 2018) et six éliminations en quarts (1998, 2002, 2005, 2007, 2009, 2017).