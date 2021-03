Arab Strap continue de passionner avec un mariage folk et rock original: l’écoute intégrale

« As days get dark » nous nous met du baume au cœur. Les chants tristes sont les plus beaux, non ?

Cela fait plus de quinze ans que les fans du groupe écossais (qui, en 2006, annonçait sa séparation) attendaient un nouvel album. Après un retour réussi sur scène en 2017, Aidan Moffat et Malcolm Middleton sont enfin allés en studio pour donner une suite à The Last Romance, n’acceptant que le producteur Paul Savage à leur côté. L’idée n’est pas de reproduire la musique de leurs années 90 et 2000 mais d’aborder de nouvelles sonorités tout en restant Arab Strap, ce groupe qui a toujours réussi à passionner avec un mariage folk et rock original.