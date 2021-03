King Gizzard & The Lizard Wizard, une furie sonore tirant dans tous les sens: l’écoute intégrale

« L. W. », c’est du rock psychédélique comme on n’en fait plus beaucoup.

C’est toujours avec un réel plaisir qu’on retrouve nos Aussies déjantés qui en sont, ici, à leur dix-septième album en onze ans (faut dire qu’ils en avaient publié cinq rien qu’en 2017, nos lascars !). King Gizzard & the L.W., c’est du rock psychédélique comme on n’en fait plus beaucoup : une furie sonore tirant dans tous les sens avec un sens martial qui trouve toute sa verve sur scène. On ne sait pas trop ce qu’ils prennent mais en tout cas, ils écoutent beaucoup de choses en termes musicaux. La basse est ronflante à souhait, les guitares égrenées comme sur le chemin de Katmandou, les vocalises en dignes héritières planantes d’un prog-rock rénové, les bottes bien plantées dans le désert orange complètement halluciné.