Activités, écoles, cultes: les assouplissements pour avril «sont clairement incertains»

Le Premier ministre Alexander De Croo est inquiet. Les chiffres de contaminations et d’hospitalisations se détériorent. Ce jeudi on enregistre 3.040 cas de contaminations journalières en moyenne sur sept jours, soit une hausse de 29 %. Les admissions à l’hôpital sont en hausse de 16 % à 175 cas entre le 10 et le 16 mars. On constate aussi une hausse des occupations de lits en soins intensifs (+18 %), à 534.

Il est même possible qu’un Comité de concertation se déroule dès ce vendredi, au lieu du 26 mars. Il était déjà prévu, mais il devait en principe être question de faire le point intermédiaire sur les mesures de déconfinement prudentes annoncées il y a trois semaines. Mais il pourrait y être désormais question de revenir sur les assouplissements annoncés.