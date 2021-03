Affaire Dutroux: la carte blanche de Gino Russo sur le fonctionnement du Tribunal d’Applications des Peines

Gino Russo, aux côtés de son épouse Carine et de Jean-Denis et Louisa Lejeune, à la commission Dutroux, en décembre 1996. 25 ans plus tard, le papa de Melissa ne peut toujours pas avoir accès aux pièces du dossier mises en débat lors des audiences du Tribunal d’Application des Peines. - Rudolf Marton.