Le Bayern Munich et Chelsea ont complété le tableau des quarts de finale de la Ligue des champions dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi 19 mars. Vainqueur à l’aller à l’Arena Nationala de Bucarest (0-1), Chelsea a battu l’Atlético Madrid à Stamford Bridge (2-0). Ce sont Ziyech et Emerson qui ont planté les deux roses de cette rencontre. En parlant de la dernière, elle a failli coûter cher à Thiago Silva. En fêtant ce but en tribune, il a failli tomber…