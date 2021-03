Bruxelles dégage 30 millions afin de créer 1.200 emplois au sein de l'économie sociale

Le gouvernement bruxellois a débloqué 30 millions d'euros afin de créer 1.200 emplois au sein de plus d'une centaine d'entreprises d'économie sociale d'insertion, signale jeudi Actiris. Le but d'"EcoSoc", une nouvelle mesure de soutien à l'emploi, est d'utiliser cette économie sociale afin de répondre à la crise pour les chercheurs d'emploi les plus vulnérables.