«Les yeux du Rigel»: Roy Jacobsen à la poursuite d’un fantôme

Ingrid Barrøy, que les lecteurs de Roy Jacobsen connaissent depuis Les invisibles et Mer blanche, revient dans Les yeux du Rigel (en librairie le 1er avril). Le Rigel est un bateau allemand qui transportait, outre des soldats, des prisonniers russes et qui a coulé au nord de la Norvège, non loin de la petite île qui donne son nom à l’héroïne. Alexander, un des Russes survivants, y a échoué, Ingrid l’a aimé, un enfant est né après que l’homme est reparti vers son pays. Il a traversé des paysages hostiles et l’on ne sait pas ce qu’il est devenu sinon qu’il a rencontré des personnes qui avaient de bonnes raisons de ne pas s’exposer à être reconnues car la guerre les poursuit encore. « Le pays avait une guerre derrière lui, et une guerre fait des choses étranges aux gens, elle ne les rend pas nécessairement meilleurs. »