Festival Passa Porta: un choix de parcours numérique

Max Porter

Ne manquez pas l’adresse de Max Porter aux festivaliers et au monde. L’écrivain britannique est des sept auteurs auxquels Passa Porta a demandé par quoi ils étaient actuellement traversés. Porter a choisi de parler de connectivité. « En temps normal, je travaille en collaboration, en mixant la littérature et les autres arts. Mais en confinement, seul ou lors d’une conférence Zoom, en me demandant ce que signifie la littérature en ces drôles de temps, j’ai senti qu’une voix narrative polyphonique pourrait être intéressante. » Et c’est ce qu’il fait dans sa lettre au public. Qu’il a non seulement écrite mais qu’il a déclamée devant la caméra de son ordinateur. C’est cette performance, car c’en est vraiment une, profonde, ironique et poétique, que vous pouvez applaudir au festival.

Dimanche 21 mars à 18h.