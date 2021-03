Quatre travailleurs sur dix démissionneraient s'ils gagnaient au Lotto

La moitié des travailleurs ne mettraient pas un terme à leur carrière s'ils gagnaient au Lotto... mais 41% démissionneraient, ressort-il d'une étude menée pour le compte du prestataire de services RH Tempo-Team auprès d'employeurs et de travailleurs publiée jeudi. Les fonctionnaires semblent les plus attachés à leur boulot et auraient moins l'intention de l'abandonner, même s'ils n'avaient plus besoin de rentrées financières stables.