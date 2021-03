Coronavirus - Diminution de trois quarts des passagers et de moitié des vols l'an dernier

L'an dernier, les aéroports belges n'ont accueilli qu'environ 9,5 millions de passagers et vu transiter 150.000 vols en raison de la pandémie de coronavirus et des limitations de déplacement instaurées pour y faire face, indique jeudi l'office belge de statistique Statbel. Cela représente une baisse de 73% du nombre de passagers (y compris les passagers en transit) et de 53% du total de vols (départs et arrivées) par rapport à 2019.