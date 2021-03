Le Groupe John Cockerill boucle 2020 avec un chiffre d'affaires de 1,014 milliard

Le Groupe John Cockerill a terminé l'année 2020 avec un chiffre d'affaires de 1,014 milliard d'euros. Son bénéfice avant impôts et intérêts (ebit) est resté positif à 13 millions d'euros, a indiqué jeudi, lors d'une conférence de presse, son CEO Jean-Luc Maurange.

"Une année 2020 compliquée, parfois angoissante, mais toutes les équipes ont pu se mobiliser et délivrer ces résultats et nous en sommes très fiers", a souligné le patron.

Après avoir ressenti les conséquences de la pandémie de Covid-19 dès janvier avec la Chine, le groupe a vécu "en mode de survie quelques mois" à partir de mars avant de rebondir.

Le carnet de commandes est en retrait en 2020, à 918 millions d'euros. "Mais nous sommes repartis sur un rythme de croissance. La reprise c'est maintenant et nous sommes prêts", affirme M. Maurange.

Le groupe se targue de n'avoir pas eu d'annulations, que des suspensions, de contrats malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire.

Nonobstant la crise et le recours au chômage technique par moments, l'emploi a été préservé et même renforcé en Belgique. Actuellement, de 2 à 3% des employés sont au chômage technique et 30% du personnel fait du télétravail.