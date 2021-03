L’aloe vera, véritable pansement digestif

On le connaît surtout pour son usage en cosmétique et ses propriétés apaisantes, capables de soulager les brûlures par exemple. Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que l’aloe vera peut être un allié diététique. Sur les étals des magasins bio, des primeurs, et même des rayons de certaines grandes surfaces, il n’est d’ailleurs pas rare de trouver ses feuilles rangées parmi les fruits et légumes. Et pour cause, le gel qu’elles renferment est non seulement comestible, mais possède aussi des vertus intéressantes. « C’est un produit que l’on vend aujourd’hui principalement pour son usage cosmétique, mais certains de nos clients l’achètent afin d’effectuer une cure reminéralisante, un peu comme on ferait une cure de sève de bouleau. L’aloe est très riche en vitamines, minéraux et autres oligoéléments », confie Charlotte Blondiaux du réseau coopératif de magasins bio Färm, à Louvain-la-Neuve.