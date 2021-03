Qualifications pour le Mondial 2022: la sélection de Roberto Martinez sera large

En septembre dernier, Roberto Martinez avait convoqué un noyau de 33 joueurs suffisamment large pour répondre aux exigences d’un triptyque Côte d’Ivoire-Angleterre-Islande bien mal placé dans le calendrier. Pareil, ou presque, avant les trois rencontres importantes face à la Suisse, l’Angleterre et le Danemark en novembre, où le Catalan avait appelé 32 joueurs.

Cette fois-ci, pas question de match amical contre le pays de Galles (24/03), la Tchéquie (27/03 à Prague) et la Biélorussie (30/03) puisque ces trois nations se dressent sur le chemin des Diables rouges vers le Qatar. Mais le constat reste le même : avec trois rendez-vous internationaux à gérer en seulement sept jours, le sélectionneur national va devoir ménager son groupe et donc élargir sa composition à, au moins, 28 joueurs. C’est d’autant plus vrai qu’à trois mois de l’Euro et au cœur d’une fin de saison importante pour chacun, Roberto Martinez ne peut plus que jamais pas jouer avec la santé de ses hommes.