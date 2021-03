Ecoles: le cabinet de Frank Vandenbroucke confirme que des mesures restrictives sont envisagées à très court terme

Les ministres de l’Enseignement et les experts se réunissent ce midi afin d’envisager de nouvelles mesures au sujet de l’enseignement. Selon plusieurs sources, tout est évoqué, y compris l’anticipation des vacances de Pâques d’une voire de deux semaines, mais cette piste rencontre de franches oppositions.

Il n’est pas acquis à ce stade qu’on en arrivera là, nous précise-t-on avec insistance. Des mesures moins drastiques sont également à l’étude, telles que l’annulation de la décision de faire rentrer les troisièmes et quatrièmes secondaires la semaine qui précède les vacances de Pâques. La Flandre a déjà pris cette décision. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il est toujours prévu que les troisièmes et quatrièmes secondaires retournent à l’école le 29 mars. D’autres souhaitent que les enseignants soient intégrés dans les groupes prioritaires pour la vaccination. C’est le cas des ministres de l’enseignement obligatoire Caroline Désir (PS) et Ben Weyts (N-VA).