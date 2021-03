Sédations palliatives: il n’y aura jamais de procès pour le médecin inculpé

Denis D. officiait au service de gériatrie du CHR de Huy. On lui reprochait d’avoir abusé des sédations palliatives, causant volontairement la mort de certains patients. Il a soutenu jusqu’au bout qu’il n’avait fait qu’alléger la douleur de leur agonie. Il risquait la cour d’assises mais il vient de décéder.

Denis D., un médecin liégeois de 63 ans inculpé pour 17 assassinats de patients mais laissé en liberté, a été retrouvé inanimé dans son lit. Son décès, survenu à la fin de la semaine passée et qui vient d’être révélé, met fin à une véritable saga médico-judiciaire ouvrant beaucoup de questions sur le flou qui subsiste autour des sédations palliatives, bien moins encadrées sur le plan légal que les euthanasies. On estime qu’en Belgique, 14 à 16 % des décès sont accompagnés par cette procédure qui ne doit pas donner la mort mais permettre à une personne en situation d’agonie, qui va mourir dans les heures ou les jours à venir, de partir « dignement », sans souffrance. On en pratiquait deux fois moins il y a vingt ans.