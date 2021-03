Un animal domestique… en quelques clics pas toujours éthiques

Avec la crise sanitaire, les adoptions et les achats d’animaux ont augmenté et, par conséquent, les livraisons à domicile également. Sur le site web de certaines animaleries, il est en effet possible de commander un chien, un chat ou un reptile en seulement quelques clics ou en passant un coup de téléphone. Un service de livraison est proposé par l’animalerie. Ainsi, l’animal que vous avez choisi sera livré à votre porte dans la journée ou dès le lendemain ! Un service fortement critiqué par les défenseurs de la cause animale puisqu’il est désormais « aussi facile de commander un vase qu’un animal », estime le docteur Hofmans, vétérinaire comportementaliste.