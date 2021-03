Milan-Sanremo: Philippe Gilbert et Tim Wellens seront de la partie

John Degenkolb et Caleb Ewan sont aussi sélectionnés.

Lotto Soudal aura plusieurs atouts samedi à Milan-Sanremo. Philippe Gilbert tentera à nouveau de remporter le dernier des cinq Monuments qui manque à son palmarès. Son meilleur résultat est une 3e place obtenue en 2008, échouant à 4 secondes de Fabian Cancellara et derrière l’Italien Filippo Pozzato qui l’a précédé au sprint ; et en 2011, devancé au sprint par l’Australien Matthew Goss et Cancellara.

L’ancien champion du monde sera accompagné des Belges Tim Wellens, Jasper De Buyst et Frederik Frison.

Avec l’Allemand John Degenkolb, Lotto Soudal dispose d’un ancien vainqueur au départ (en 2015). Il aura son compatriote Roger Kluge à ses côtés.

Le sprinter australien Caleb Ewan (deuxième en 2018 après Nibali) complète l’effectif.