Les actifs sous gestion ont progressé de 14% pour atteindre 20,3 milliards d'euros. Le bénéfice net atteint 27,2 millions d'euros contre 39 millions d'euros en 2019.

En 2020, la banque Triodos a augmenté de 12% son encours de crédits aux entreprises et projets durables (contre une hausse de 11% en 2019). Le portefeuille de crédits hypothécaires résidentiels a crû de 39%, contre 31% un an plus tôt.