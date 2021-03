DPG Media: un lectorat accru compense la perte de revenus publicitaires

Le chiffre d'affaires du groupe derrière le quotidien flamand Het Laatste Nieuws et la chaîne VTM notamment, a crû de 8% pour atteindre 1,77 milliard d'euros. Le bénéfice net s'élève à 178 millions d'euros, soit 39% de plus qu'un an plus tôt.

"La crise a eu un impact substantiel sur les revenus publicitaires pendant le premier semestre. Toutefois, cela a été plus que compensé par les excellents résultats de nos marchés des lecteurs et de nos services en ligne", selon M. Roddenhof. Le Néerlandais a succédé en mars 2020 à Christian van Thillo en tant qu'administrateur délégué.

En ce qui concerne la presse écrite, les 16 marques de presse nationale et régionale du groupe ont vu leur diffusion payée augmenter, principalement grâce aux abonnements numériques. Les journaux et magazines ont terminé l'année avec 3,6 millions d'abonnés, soit une augmentation de 2%. Le marché des lecteurs a ainsi représenté 820 millions d'euros de chiffre d'affaires. La portée des sites d'information a également augmenté, HLN.be atteignant 2,8 millions de visiteurs uniques (+30%).