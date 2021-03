L’auteure du livre «Nomadland»: «Il ne leur reste que leur dignité»

« Ils ont perdu leur maison, leur travail et leur assurance, ils se cachent de leurs propres enfants. Ils habitent dans des camping-cars et soulèvent des colis chez Amazon dans une réalité digne d’Orwell », raconte Jessica Bruder, auteure du livre adapté au cinéma par Chloé Zhao. Un film qui part favori aux Oscars.

Jessica Bruder enseigne à la Columbia Journalism School depuis 2008 et contribue au New York Times depuis plus d’une décennie. Cette journaliste écrit sur les sous-cultures et les problèmes sociaux.

Pour son livre Nomadland (paru en français dans la collection J’ai lu), elle a vécu des mois dans un camping-car, à se documenter sur les Américains qui ont abandonné le logement traditionnel et ont pris la route à plein-temps, ce qui leur permet de voyager d’un travail à l’autre et de se faire une place dans une économie précaire. Le projet a duré trois ans et totalisé plus de 24.000 kilomètres parcourus, d’un océan à l’autre et du Mexique à la frontière canadienne.