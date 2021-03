L'industrie belge paie jusqu'à 27% plus cher pour son électricité

Les entreprises industrielles belges paient entre 7 et 27% plus cher leur électricité par rapport à la moyenne constatée dans les pays voisins, selon une étude de Deloitte menée à la demande de Febeliec, la fédération des consommateurs d'énergie industriels. Cette dernière appelle les gouvernements et régulateurs, fédéral et régionaux, à mettre en œuvre une norme énergétique, en introduisant des mesures correctives lorsque les prix belges ne sont pas compétitifs comparés à ceux des pays voisins.