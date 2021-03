«The author is present»

C’est le thème du Festival Passa Porta. En anglais pour ne pas avoir besoin de multiples traductions et pour marquer son ambition internationale. Mais qu’est-ce que ça veut dire : « l’auteur est présent » ? On ne peut même pas avancer qu’il sera là, avec nous, pendant la durée de ce festival : tout se passe via les écrans. Alors ? C’est que les écrivains sont toujours là pour nous, lecteurs, à observer le monde, le temps présent, même quand ils choisissent d’en créer des métaphores dans le passé ou dans l’avenir. Ils sont l’esprit du temps. Ils nous aident à le décrypter, à l’autopsier, à crier au scandale ou à l’apaisement, à nous faire vivre d’autres vies pour mieux comprendre la nôtre.