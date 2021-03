Audi a vendu 8% de voitures en moins en 2020, année marquée par la crise (2)

Le constructeur allemand de voitures de luxe Audi, qui possède une usine à Forest, en a écoulé 1.692.773 l'an dernier, soit une baisse de quelque 8% par rapport à 2019 (plus de 1,84 million), a-t-il indiqué jeudi. Après un début d'année difficile, marqué par le coronavirus, les marchés ont réussi à se redresser, selon l'entreprise, en livrant 505.583 voitures neuves au cours du dernier trimestre 2020 (contre 488.471 à la même période un an plus tôt). Ce qui en fait le 4e trimestre le plus réussi de son histoire pour Audi.

Le chiffre d'affaires total est passé juste sous la barre des 50 milliards d'euros l'an dernier, là où il était de 55,68 milliards d'euros en 2019. Le bénéfice opérationnel est tombé à 2,74 milliards d'euros, contre 4,5 milliards d'euros en 2019.

D'après Audi, ce sont les modèles plus grands, et les SUV en particulier, qui ont connu le plus de succès l'année dernière. Les livraisons du Q3 et de l'A6 ont, par exemple, augmenté de 18,1% et de 11,8%, respectivement. L'Audi e-tron entièrement électrique - qui est construite à Bruxelles - (et l'Audi e-tron Sportback) a été la voiture électrique la plus vendue d'une marque premium allemande dans le monde, affirme le constructeur. La demande pour ce modèle a augmenté de près de 80% l'année dernière par rapport à 2019.