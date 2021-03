Christine Lagarde (BCE) "résolument favorable" aux quotas de femmes en entreprise

"J'ai changé complètement changé mon approche des quotas. Quand j'ai commencé ma carrière à la fin des années 70, j'étais convaincue que les femmes progresseraient et que sur la base de leurs simples mérites et de leurs valeurs elles trouveraient leur place et toute leur place", a expliqué la présidente de la Banque centrale européenne, auditionnée dans le cadre de la mission d'information sur l'égalité économique et professionnelle par la Délégation aux droits des femmes.

"Il ne m'a pas fallu longtemps pour m'apercevoir, quand je regardais autour de moi, dans un grand cabinet d'avocat international, qu'il y avait 5% de femmes associées dans la firme et un calcul rapide laissait penser que ça prendrait 140 ans avant qu'on arrive à la parité", a reconnu Mme Lagarde.

"Donc je suis résolument favorable à des quotas", a ajouté cette mère de deux enfants, qui a travaillé 25 ans comme avocate d'affaires chez l'américain Baker MacKenzie avant de devenir ministre de l'Economie en France, puis de diriger le Fonds monétaire international avant la BCE depuis 2019.