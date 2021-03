LN24 sur RTBF Auvio, c’est dès lundi

L’arrivée des programmes de LN24 sur RTBF Auvio était annoncée pour le printemps, ce sera le cas dès le lundi 22 mars. Dans un premier temps, les utilisateurs de la plateforme auront accès uniquement aux programmes de la chaîne d’information privée en replay, pendant 7 jours (pour les journaux et le magazine « Pour Info ») ou un an. La diffusion « en direct » est attendue dans les prochaines semaines. Ce déploiement doit permettre à LN24 de toucher un public plus jeune, mais aussi de générer de nouveaux revenus.