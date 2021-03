Les ministres et les experts souhaitent que les écoles restent ouvertes le plus longtemps possible.

La concertation entre les ministres de l’éducation, le commissaire Corona Pedro Facon et le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) n’a pas abouti à des changements immédiats dans les écoles. Il n’est pas question de fermer les établissements ou de prolonger les vacances de Pâques. Les ministres et les experts souhaitent que les écoles restent ouvertes le plus longtemps possible.

« La fermeture des écoles, n’est pas sur la table, a déclaré le ministre flamand de l’Education Ben Weyts (N-VA). La prolongation des vacances de Pâques n’est pas non plus sur la table. Pour nous, c’est très clair : c’est dans les écoles que la lumière doit rester allumée le plus longtemps. »

Même son de cloche du côté de Caroline Désir. Pour la ministre wallonne de l’Enseignement, il est pour l’heure totalement hors de question d’envisager une quelconque fermeture des écoles.