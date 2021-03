L'industrie belge paie jusqu'à 27% plus cher pour son électricité (2)

Les industries belges paient entre 7 et 27% plus cher leur électricité par rapport à la moyenne des prix constatée dans les pays voisins, selon une étude de Deloitte menée à la demande de Febeliec, la fédération des consommateurs d'énergie industriels. Cette dernière appelle les gouvernements et régulateurs, fédéral et régionaux, à mettre en œuvre une norme énergétique, en introduisant des mesures correctives lorsque les prix belges ne sont pas compétitifs en comparaison à ceux des pays voisins.

Selon l'étude de Deloitte, une entreprise wallonne paie environ 5 euros de plus par mégawattheure (+11%) pour une consommation d'électricité de 1.000 GWh et jusqu'à 16 euros/MWh (+27%) pour une consommation de 100 GWh comparé au prix moyen de l'électricité en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. En Flandre, une entreprise paie environ 4 euros/MWh de plus (+7%) pour une consommation de 1.000 GWh et jusqu'à 8 euros/MWh (+13%) pour 100 GWh.

"Le handicap pour les consommateurs industriels belges reste substantiel et l'industrie se retrouve clairement dans une position désavantageuse à la veille de la relance post-coronavirus", a exposé le directeur de Febeliec, Peter Claes, jeudi, lors d'une conférence de presse. Pour les plus grandes entreprises, ce handicap se compte en millions d'euros.