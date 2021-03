Spotify se fait pédagogue sur les circuits de rémunération

"On lance au niveau mondial ce site internet (spotify.com/loudandclear) pour dire on vous entend haut et fort", explique à l'AFP Antoine Monin, directeur de la musique pour Spotify France et Benelux.

"Les artistes réclament plus de clarté, d'explications, de transparence sur la rémunération liée au streaming musical et la contribution de Spotify, poursuit le responsable. Spotify n'est pas le seul acteur concerné, mais comme il est leader sur le marché, il fait partie de ceux qui sont les plus interpellés. On entend ces critiques, on les prend à coeur".

Robert Smith, leader de The Cure, avait ainsi retwitté la pétition internationale "Justice at Spotify", qui demande à la plateforme de mieux rémunérer les artistes.

Le site explicatif, lancé jeudi après-midi en anglais avant d'autres versions, est accessible à tous. Une petite vidéo explique ainsi ce que le grand public méconnaît: les plateformes musicales ne rétribuent pas directement les artistes, mais les ayants droit.