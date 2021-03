Les vieilles forêts de Suède ont presque toutes disparu

En voiture sur les routes suédoises, il est inévitable d’avoir l’impression que la forêt est partout, avec son moutonnement sombre qui s’étend jusqu’à l’horizon. Elle occupe 70 % du territoire – un record en Europe – et s’immisce jusqu’au cœur des villes. L’allemansrätt, le libre accès à la nature, est un droit constitutionnel qui permet à chacun de la parcourir, d’y cueillir baies et champignons. Comme beaucoup de ses concitoyens, le biologiste Sebastian Kirppu a donc pris l’habitude de s’arrêter sur un parking, un peu au hasard, pour s’enfoncer sous les frondaisons. Sauf que, le plus souvent, il ne se retrouve pas dans une vraie forêt : « Premier indice : il n’y a pas d’arbres morts, remarque-t-il aussitôt. Regardez ensuite ces troncs alignés… Ce sont toujours les mêmes résineux, et la finesse de leur écorce indique qu’ils ont entre 40 et 50 ans… Ils ont cependant la même taille que les arbres des forêts naturelles, multiséculaires. C’est parce qu’ils ont été plantés sur des marais asséchés, ou d’anciennes prairies.