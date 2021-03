«Cancel Culture» ou société de la délation?

Qu’est-ce que la « cancel culture » ? Partons d’exemples : de plus en plus de femmes sortent enfin de leur peur pour dénoncer leur violeur, des hommes souvent très connus ; appels au boycott des films Roman Polanski ; Roméo Elvis est lâché par ses sponsors pour avoir eu les mains baladeuses ; Once Upon A Time… In Hollywood est-il un film machiste ? ; décision est prise de changer le titre du roman d’Agatha Christie Les dix petits nègres ; faut-il réévaluer Serge Gainsbourg à la lumière de #MeToo ? ; avertissements sur les plateformes de streaming avant Autant en emporte le vent parce que le film « perpétue des stéréotypes racistes »… Les exemples sont divers. Et ça part un peu dans tous les sens.