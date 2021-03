Coronavirus - Manque de personnels formés pour vacciner dans les pays en développement (BM)

Le rapport se concentre sur dix indicateurs clés, notamment la chaîne du froid et la logistique, la formation du personnel de santé et la surveillance de la sécurité de la vaccination.

"Les premiers résultats montrent que 85% des pays ayant participé aux évaluations ont élaboré des plans nationaux de vaccination et 68% ont mis en place des mesures de sécurité, y compris des systèmes de notification des effets indésirables" des vaccins, note l'institution de Washington.

"Cependant, seulement 30% ont élaboré des plans pour former le grand nombre de personnes nécessaires pour vacciner et seulement 27% ont créé des stratégies de mobilisation sociale et d'engagement du public pour encourager les gens à se faire vacciner", ajoute-t-elle.

La Banque mondiale travaille notamment avec les gouvernements et l'Organisation mondiale de santé (OMS) pour évaluer la préparation des pays en matière de déploiement des vaccins contre le Covid dans 128 pays à revenus faibles ou intermédiaires.