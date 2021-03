Comment les jeunes chanteurs lyriques ont trouvé leur voie face au covid

L’année écoulée a bouleversé le quotidien des artistes. Une réalité d’autant plus complexe lorsqu’on est en début de carrière. Rencontres croisées avec de jeunes artistes lyriques, un an après le début de la pandémie.

Attendez, on va reprendre à Ma se… » Marseille, un après-midi du début du mois de mars 2020. Jean-Marc Aymes, à la tête de son Concerto Soave et d’un ensemble de chanteurs qui évoluent avec entrain dans une alchimie évidente, corrige les derniers détails avant la première d’Admeto, opéra en trois actes d’Haendel qui renaît de ses centres dans le cadre du festival Mars en baroque. Né un an auparavant suite à une masterclass, ce projet d’envergure se donne au Théâtre de La Criée avant de partir en tournée, et (en théorie) de passer notamment par Namur en été.