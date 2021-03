La Belgique s’inquiète pour son enveloppe d’aide post-Brexit

Grosse bagarre entre Etats membres au Conseil de l’Union européenne et entre eurodéputés au Parlement européen, au sujet de l’enveloppe européenne de cinq milliards destinée à soutenir les pays après le Brexit économique.

Vu l’ampleur du choc, due à nos liens et à notre proximité avec le Royaume-Uni, la Belgique devrait être le troisième bénéficiaire de ces fonds européens (305 millions d’euros), si l’on rapporte le montant à la taille de l’économie. C’était la proposition initiale de la Commission, désormais à négocier avec le Parlement et le Conseil.

Problème : dans les négociations internes au Conseil, selon nos informations, les délégations française, espagnole, italienne et, dans une moindre mesure, grecque et roumaine remettent en cause la clé de répartition de l’enveloppe.