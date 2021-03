Adnan Januzaj: «Cette fois, j’espère être rappelé chez les Diables» (vidéo)

Quasiment un an et demi sans sélection nationale, c’est long. Très long même. Malgré cette mise à l’écart qu’il n’a pas vu venir, Adnan Januzaj, l’ailier de la Real Sociedad, demeure toujours aussi ambitieux et garde espoir pour l’Euro.

Dans le monde du football, les notions d’ombre et lumière font inévitablement partie des aléas d’une carrière. Adnan Januzaj – qui avait crevé l’écran lors de ses débuts pros avec Manchester United – en fait les frais, lui qui n’a plus été appelé avec les Diables rouges depuis le mois d’octobre 2019. Si cette situation le touche quelque peu, il n’a certainement pas dit son dernier mot en vue de l’Euro et espère avoir une nouvelle chance à l’occasion du triptyque du mois de mars (pays de Galles-République tchèque-Biélorussie) pour lequel la sélection sera dévoilée ce vendredi.

Adnan, cela fait presque un an et demi que Roberto Martinez ne vous a plus appelé en sélection nationale. Est-ce une déception dans votre chef ?