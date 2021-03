Pour ses futurs parcs nationaux, la Wallonie s’inspire en Campine

Il ne faut pas toujours aller à l’autre bout de la Terre pour trouver l’inspiration. De Namur, les ministres wallonnes de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), et du Tourisme, Valérie de Bue (MR), ont à peine dû avaler une centaine de kilomètres pour arriver aux portes du parc national de Haute Campine où elles ont pu prendre connaissance d’une expérience plus que décennale que la Wallonie aimerait reproduire sur son sol avec la création, d’ici à 2024, de deux parcs nationaux. La Région lancera prochainement un appel à projets visant à en désigner les territoires et les promoteurs. La Flandre compte en créer quatre de plus dans les années à venir.