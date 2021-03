Milan-Sanremo: en attendant qu’une vie reprenne

Sanremo pétarade comme d’ordinaire au son de ses scooters endiablés et des klaxons qui résonnent entre les façades grises de la via Roma. L’embouteillage permanent vit son œuvre dans la tristesse, sous le regard sombre des vieillards qui mâchent un mégot devant une Gelateria où on sert un café à l’extérieur. Dans un gobelet que ne semblent pas supporter les consommateurs privés de leur ristretto en petite tasse.

La ligne d’arrivée est en passe d’être tracée tandis que la RAI installe déjà ses camions en face de ce qui sera le podium. A la fontaine, 200 mètres en contrebas, les jets sont au repos, condamnant les visiteurs à ranger leur manche à selfie, ce sera pour une prochaine fois.