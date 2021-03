Diables rouges: la Belgique en plein bras de fer concernant le cas Lukaku

Roberto Martinez s’arrache les cheveux qu’il n’a plus. Menée dès dimanche et l’annonce de la blessure au psoas d’Eden Hazard, sa première mission de conciliation a échoué : la plaque de titane fixée à la cheville en mars 2019 à Dallas et qui avait poussé le joueur belge à modifier sa course au point de lui endommager le psoas, ne sera pas retirée. Une opération aurait permis au sélectionneur belge de voir son capitaine effectuer un retour plus rapide à la compétition, là où la méthode douce choisie par le staff médical du Real, prolongera immanquablement l’indisponibilité de Hazard au moins jusque dans les premiers jours de mai. Pas à proprement parler une bonne nouvelle pour l’équipe nationale puisque son joueur phare manquera forcément de rythme au moment d’aborder la préparation de l’Euro qui débutera (collectivement du moins), le samedi 29 mai à Tubize.