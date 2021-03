Energie: les industriels se plaignent (toujours) du prix de l’électricité en Belgique

Febeliec confirme un handicap par rapport aux pays voisins. La fédération des consommateurs industriels craint que le CRM ne soit pas prêt à temps. Et demande au gouvernement de décider sans plus attendre d’une prolongation de 2 GW de nucléaire.

Les années passent, le constat et les revendications restent (peu ou prou) les mêmes. De la dernière livraison – la neuvième – du rapport que le consultant Deloitte rédige à la demande de Febeliec, il ressort que les industriels belges paient leur électricité entre 7 et 27 % plus cher par rapport à la moyenne des prix constatée dans les pays voisins. Du coup, la fédération des consommateurs d’énergie industriels appelle les gouvernements et régulateurs, fédéral et régionaux, à mettre en œuvre une norme énergétique – sur le même principe que la norme salariale –, en introduisant des mesures correctives lorsque les prix belges ne sont pas compétitifs en comparaison avec ceux des pays voisins.