Il ne lui manque plus que 500 jours. Une fois ce délai passé, Mark Rutte sera officiellement le Premier ministre néerlandais le plus longtemps en fonction de l’histoire des Pays-Bas. Pour y parvenir, il lui faudra d’abord, comme d’habitude, sortir la calculatrice pour trouver le bon compte de députés nécessaires à la formation d’un nouveau gouvernement de coalition. Mais pour l’instant, tout semble indiquer qu’il est bel et bien parti pour rempiler avec un quatrième mandat.