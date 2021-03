Nicolas Raskin, cette finale face à Genk, vous y pensez déjà ?

Elle est d’office dans un coin de notre tête et le sera jusqu’au jour J. Mais ces quatre derniers matches de championnat seront aussi des finales. En étant le Standard, on se doit de gagner pour sortir de la place où on est aujourd’hui. Ce sera important pour créer une bonne dynamique et arriver à la finale avec beaucoup de confiance.

La route vers l’Europe est tout de même plus longue d’un côté que de l’autre…